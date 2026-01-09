Ватикан передаст в аренду историческое здание и превратит его в отель

В Ватикане приняли решение превратить расположенный в центре Рима исторический гостевой дом в четырехзвездочный отель. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.

Издание отмечает, что бывший папа Римский Франциск сопротивлялся этому, но теперь Ватикан принял решение передать в аренду историческое здание XV века частной управляющей компании и превратить его в гостиницу.

Этот дом во времена понтификата папы Павла VI в начале 1970-х годов использовался как недорогое жилье для епископов, священников и кардиналов, которые останавливались в Риме.

Ватикан решил передать историческое здание по экономическим соображениям. Для его реставрации понадобилось бы €60 млн, в Святом престоле не захотели тратить такую сумму. Несколько кардиналов еще обращались с призывом к новому папе Льву XIV, однако тот остался непреклонен.

Палаццо находится всего в нескольких шагах от знаменитой площади Навона. Гостевой дом стал известен тем, что в 2013 году папа Франциск лично оплатил там свой счет.

