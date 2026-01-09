Размер шрифта
Трамп уверен, что Россия не будет снова «вторгаться» на Украину

Трамп заверил, что США готовы взять обязательства по защите Украины
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон готов взять обязательства по участию в защите Украины, поскольку там считают, что Россия больше не будет «вторгаться» на территорию республики. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на интервью главы государства.

«Я твердо убежден, что они [Россия] не станут вторгаться снова, иначе я бы на это [защиту Украины] не согласился», — сказал Трамп.

В том же интервью Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. По словам хозяина Белого дома, бывали случаи, когда все условия мирного соглашения с Путиным уже были согласованы. Однако на сделку не соглашался президент Украины Владимир Зеленский, отметил Трамп. Он выразил мнение, что сейчас обе стороны настроены на урегулирование конфликта.

Глава государства сообщил, что у него нет временных рамок в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а США делают «все, что могут».

Ранее американский генерал выступил с предупреждением России.

