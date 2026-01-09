В Москве из-за метели несколько самолетов отправили на запасные аэродромы

Из-за мощного снегопада в Московском регионе в расписание полетов внесли корректировки. Кроме того, два воздушных судна ночью отправили на запасные аэродромы, сообщил в официальном Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за сильной метели задержаны более 80 рейсов. Отмечается, что более 10 рейсов с ночи отменены, среди них — рейсы в Стамбул, Баку, Калининград, Санкт-Петербург и другие города и страны.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», из аэропорта Внуково сейчас не могут вылететь более 45 рейсов, из Шереметьево — более 20 рейсов, из Домодедово — более 10 рейсов.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель — на юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве высота снежного покрова превысила 30 см.