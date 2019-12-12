Путин сменил главу ЕАО

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя, назначив врио сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Уточняется, что Левинталь уволен по собственному желанию. Левинталь занимал пост с 2015 года.

По словам Пескова, Путин также провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.