Президент Бразилии рассказал о раке

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него возможный рак кожи, сообщает Reuters.

Как отмечается, о таком опасении лидер рассказал после медицинского визита. В больнице специалисты удалили у него родинку из уха.

Болсонару отметил, что он в добром здравии, однако медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения его организма.

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