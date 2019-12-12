Президент Бразилии рассказал о раке
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него возможный рак кожи, сообщает Reuters.
Как отмечается, о таком опасении лидер рассказал после медицинского визита. В больнице специалисты удалили у него родинку из уха.
Болсонару отметил, что он в добром здравии, однако медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения его организма.
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