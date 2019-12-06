Песков поделился ожиданиями от встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился ожиданиями от встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая пройдет на саммите в Париже 9 декабря. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По его словам, есть «очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм». Также Песков напомнил, что Путин уже говорил не один раз с Зеленским по телефону, отметив, что общение было очень конструктивным, о чем говорил сам российский президент.

«Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны», — добавил пресс-секретарь.

При этом Песков заявил, что рано говорит, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным по вопросу конфликта в Донбассе

— Зеленский намерен обсудить транзит российского газа на саммите в Париже

— Найти развязки: Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского