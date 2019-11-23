Медведев: программа «Единой России» должна стать народной

При разработке программы на парламентские выборы «Единая Россия» должна более активно опираться на предложения избирателей. Узнавать их мнение будем через опросы, социальные сети. Но прежде всего – через наши общественные приемные. Об этом заявил председатель «Единой России», глава правительства Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX Съезда партии.

«В основе программы «Единой России» – курс президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы опираемся на приоритеты, которые он обозначил. В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу.

Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт. Обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать – и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», - подчеркнул Медведев.

По его словам, узнавать мнение избирателей в партии будут через опросы и социальные сети.

«Но прежде всего – через наши общественные приемные. На съезде представлена новая модель – там использованы лучшие практики МФЦ. Чтобы людям было удобнее обращаться в партию. Такие приемные появятся по всей стране», - отметил председатель «Единой России», напомнив, что в ближайшую неделю состоится неделя приемов граждан.