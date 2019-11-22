В Госдуме отреагировали на украинскую стратегию «возвращения» Крыма

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на заявление команды украинского лидера Владимира Зеленского о разработке стратегии по «возвращению» Крыма, передает RT.

По словам Водолацкого, все заявления, которые делают и делали украинские политики по Крыму, сводятся к тому, что для них полуостров существует как «территория без людей».

«Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало свое волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию», — добавил он.

Украинский политик Антон Кориневич заявил, что команда главы Украины Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии «по возвращению Крыма». При этом он раскрыл один из шагов — концепцию «переходного правосудия».

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