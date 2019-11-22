Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

В релизе уточняется, что аккредитация для журналистов уже началась. Она продолжится до 17.00 мск 5 декабря, список журналистов, прошедших процедуру, опубликуют 13 декабря.

Ежегодная большая конференция с лидером страны проводится ежегодно. Так, в 2018 году она прошла 20 декабря и заняла 3 часа 46 минут, за это время Путин успел ответить на 53 вопроса.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференция президента пройдет в декабре 2019 года.