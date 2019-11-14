Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. – прим. «Газеты.Ru») должны занять лидирующую роль в Организации Объединенных Наций, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.

Ранее в Бразилии стартовал XI саммит БРИКС.

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