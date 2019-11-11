Отставка президента Боливии вызвала волну увольнений

После объявление об отставке президента Эво Моралеса написали заявление об уходе еще несколько высокопоставленных политиков страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, вслед за главой страны решил покинуть пост вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера.

По его словам, он уходит с поста вице-президента и с руководящего поста в законодательном собрании.

Также в отставку подала спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра и спикер палаты депутатов Виктор Борда, который оставил свой пост несколько часов назад.

Согласно конституции Боливии, после отставки президента его пост занимает вице-президент, а затем спикер сената, а далее — спикер палаты депутатов.

Планируется, что теперь верховная власть перейдет к вице-спикеру сената Жанин Аньес.

20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. Почти 400 человек пострадали в Боливии только за три недели протестов. Моралес говорил, что требование оппозицией его отставки неконституционно, незаконно и является попыткой государственного переворота.

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