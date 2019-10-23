Президент Израиля поручил формировать кабмин сопернику Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование кабинета министров лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» экс-начальнику генштаба ЦАХАЛ Бени Ганцу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что 54 депутата поддержали Ганца, чтобы он сформировал правительство. У Гаца есть 28 дней, за которые он должен сформировать коалицию, опирающуюся на парламентское большинство.

Премьер Биньямин Нетаньяху, за прошедший месяц не смогу создать правящую коалицию.

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