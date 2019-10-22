Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в «пятую точку» по вине политиков, пришедших ему на смену. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он выразил сожаление насчет того, что двадцать лет назад в Латвии проживало 2,4 млн человек, был бездефицитный бюджет и низкий внешний долг.
«Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел», — отметил Криштопанс.
Как известно, он был премьером Латвии в 1998-99 годах.
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