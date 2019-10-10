Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер уверен, что обнародование разговора приведет к прекращению встреч с Путиным.

«Есть желание получить такой результат? И не получить больше возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР и ЛНР, России и Крыму…», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что не опубликует стенограмму, в противном случае это «навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны».

Телефонные переговоры Путина и Зеленского состоялись в июле, а также в начале сентября текущего года.

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