Эксперт отверг заявления ФБК об успехе «умного голосования»

Политолог Марат Баширов прокомментировал заявления представителей ФБК об успехе «умного голосования».

«Например, с Хабаровском это совсем смешно звучит, потому что мы знаем, кто настоящий автор победы ЛДПР в Хабаровском крае. Это господин Фургал.

И мы с вами понимаем, что он с опытом федеральной работы, с тем доминирующим административным ресурсом, который у него есть в Хабаровском крае, с учетом того, что, в конце концов, оттуда съехало полпредство во Владивосток, у него получился такой чисто эксперимент, сможет ли он претендовать на роль лидера обновленной ЛДПР.

Мы с вами знаем, что господин Жириновский уже в достаточно преклонном возрасте, и разговоры о том, что требуется апгрейд лидера, они идут давно. Фургал сделал отличную заявку.

Где здесь господин Навальный, я, честно говоря, слабо себе представляю. Да и менталитет людей, которые живут в Хабаровском крае, он чрезвычайно далек от того менталитета людей, которые вообще готовы голосовать за Навального на сегодняшний день», - считает эксперт.

Касательно же самой концепции «умного голосования», то, по мнению Баширова, когда стало ясно, что Навальный обозначил тех людей, которые были определены вообще по признакам, которые избиратели не понимают (то есть голосовать для того, чтобы навредить кому-то) избиратели не голосуют.

«Они голосуют, руководствуясь вполне здравыми мотивами: нравится, не нравится, устраивает что-то в решении органов власти или не устраивает, надеется он на что-то или не надеется», - резюмировал Баширов.