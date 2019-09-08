Песков пояснил, почему Путин прибегает к «ручному управлению»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер Владимир Путин вынужден зачастую принимать решения в режиме «ручного управления», так как законодательство не позволяет властям на местах действовать без бюрократии,передает «Интерфакс».

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он пояснил, почему президенту приходится вдаваться в мелочи не его уровня. Вопрос последовал после того, как в ходе

В пример он привел ситуацию с поездкой в Тулун, где Путин общался с жителями города.

«Президент в данном случае незаменим именно в плане «ручного управления». Парадоксальная ситуация: половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина — не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Если идти по бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено», — пояснил Песков.

Он отметил, что подобные решения может принимать только президент.