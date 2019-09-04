В Совфеде прокомментировали заявление МИДа Болгарии

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что позиция МИДа Болгарии по поводу освобождения Восточной Европы от нацизма далека от мнения народа, сообщают «Известия».

По ее мнению, жители Болгарии помнят, что именно «русский солдат спас Болгарию от уничтожения».

Она отметила, что Болгария входит в состав ЕС и НАТО, поэтому и позиция МИДа Болгарии, по ее мнению, соответствует антироссийскому курсу.

Ковитиди также добавила, что несмотря на такую жесткую прозападную пропаганду, болгарский народ всегда хорошо относился к россиянам, независимо от того, идет ли речь об отношениях с Российской Империей, Советским Союзом или современной Российской Федерацией.

Ранее МИД Болгарии попросил не считать освобождением Европы борьбу СССР с нацизмом.