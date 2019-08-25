На саммите G7 обсудили возможное возвращение России
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Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источник.
Отмечается, что содержание беседы не раскрывается.
Уточняется, что источник не намерен раскрывать то, о чем говорили главы государств на G7.
Поясняется, что если Россия присоединится к G7, то страны будут работать в формате «большой восьмерки».
Ранее сообщалось о том, что депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России и Бразилии. Он уточнил, что нынешняя G7 не сможет диктовать свои правила всему миру.