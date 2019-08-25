На саммите G7 обсудили возможное возвращение России

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источник.

Отмечается, что содержание беседы не раскрывается.

Уточняется, что источник не намерен раскрывать то, о чем говорили главы государств на G7.

Поясняется, что если Россия присоединится к G7, то страны будут работать в формате «большой восьмерки».

Ранее сообщалось о том, что депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России и Бразилии. Он уточнил, что нынешняя G7 не сможет диктовать свои правила всему миру.