Макрон написал по-русски о европейском будущем России
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Глава Франции Эмманюэль Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Макрон считает, что будущее России связано Европой.
«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — отметил французский лидер.
Он добавил, что развитие франко-российских отношений дает прогресс по многим вопросам политики и экономики.
Макрон также напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы. По его словам, Россия является европейской страной, которая должна занимать надлежащее ей место в системе европейских ценностей.