Макрон написал по-русски о европейском будущем России

Глава Франции Эмманюэль Макрон поделился мнением о европейском будущем России после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Макрон считает, что будущее России связано Европой.

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — отметил французский лидер.

Он добавил, что развитие франко-российских отношений дает прогресс по многим вопросам политики и экономики.

Макрон также напомнил о роли страны в возвращении России в Совет Европы. По его словам, Россия является европейской страной, которая должна занимать надлежащее ей место в системе европейских ценностей.