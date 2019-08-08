Машина с силовиками протаранила ворота резиденции экс-президента Атамбаева

В Киргизии машина с силовиками МВД протаранила ворота резиденция экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, где в среду, 7 августа, группа спецназовцев произвела неудачный штурм против сторонников политика в его доме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Апрель».

Также стало известно, что в доме бывшего киргизского лидера начался пожар. В операции приняли участие несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов, в сторону которых около 400 сторонников Атамбаева начали кидать камни.

При этом премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел страны Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента сообщили, что не знали о новом штурме дома бывшего президента.

Ранее сообщалось, что силовики прорвались на территорию резиденции экс-лидера Киргизии Алзамбека Атамбавева.