Пушилин усомнился в заявлении Зеленского о мире в Донбассе
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Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал действия киевских властей в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Пушилин заявил, что положение в регионе показывает неспособность украинских властей, в том числе и президента Украины Владимира Зеленског, поддерживать мир согласно обещаниям.
Отмечается, что при полном прекращении обстрелов, 21 июля удалось бы установить перемирие.
Глава ДНР подчеркнул, что в Донбассе продолжаются обстрелы, в ходе которых погибают люди.
Пушилин призвал Киев и мировую общественность препятствовать убийство жителей Донбасса.
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе