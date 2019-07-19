Пушилин усомнился в заявлении Зеленского о мире в Донбассе

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Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, кандидат на должность главы республики... Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, кандидат на должность главы республики...
Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики, кандидат на должность главы республики...
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал действия киевских властей в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин заявил, что положение в регионе показывает неспособность украинских властей, в том числе и президента Украины Владимира Зеленског, поддерживать мир согласно обещаниям.

Отмечается, что при полном прекращении обстрелов, 21 июля удалось бы установить перемирие.

Глава ДНР подчеркнул, что в Донбассе продолжаются обстрелы, в ходе которых погибают люди.

Пушилин призвал Киев и мировую общественность препятствовать убийство жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе