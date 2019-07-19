Пушилин усомнился в заявлении Зеленского о мире в Донбассе

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал действия киевских властей в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин заявил, что положение в регионе показывает неспособность украинских властей, в том числе и президента Украины Владимира Зеленског, поддерживать мир согласно обещаниям.

Отмечается, что при полном прекращении обстрелов, 21 июля удалось бы установить перемирие.

Глава ДНР подчеркнул, что в Донбассе продолжаются обстрелы, в ходе которых погибают люди.

Пушилин призвал Киев и мировую общественность препятствовать убийство жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе