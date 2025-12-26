Академик заявил, что в России нужно ввести шестидневную рабочую неделю

Академик Онищенко: россиян нужно перевести на шестидневную рабочую неделю

В России для поднятия экономики нужно ввести шестидневную рабочую неделю. Такое мнение высказала академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику», — сказал он.

По его словам, увеличение рабочей недели никак не скажется на здоровье граждан.

В СССР шестидневка была отменена с переходом на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными в марте 1967 года, при этом в некоторых сферах оставались «рабочие субботы» или сокращенные дни.

До этого Онищенко заявлял, что россиянам станет скучно, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю.

Правительство 19 декабря поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы до 240 часов в год. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита.

