На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Академик заявил, что в России нужно ввести шестидневную рабочую неделю

Академик Онищенко: россиян нужно перевести на шестидневную рабочую неделю
true
true
true
close
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

В России для поднятия экономики нужно ввести шестидневную рабочую неделю. Такое мнение высказала академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику», — сказал он.

По его словам, увеличение рабочей недели никак не скажется на здоровье граждан.

В СССР шестидневка была отменена с переходом на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными в марте 1967 года, при этом в некоторых сферах оставались «рабочие субботы» или сокращенные дни.

До этого Онищенко заявлял, что россиянам станет скучно, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю.

Правительство 19 декабря поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы до 240 часов в год. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита.

Ранее психотерапевт назвала главный минус шестидневки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами