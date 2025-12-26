Одноклассник предполагаемого подрывника полицейских в Москве рассказал о его просьбе

Одноклассники Павла Голубенко не могут объяснить его мотивов

Предполагаемый подрывник двух инспекторов ДПС в Москве — 24-летний Павел Голубенко — незадолго до случившегося писал бывшему однокласснику с просьбой одолжить денег. Об этом сообщает mk.ru.

По словам Никиты, Голубенко был тихим и спокойным, они дружили много лет, но их связь оборвалась. Одноклассники продолжали поздравлять друг друга с праздниками.

Молодой человек рассказал, что 18 декабря Павел прислал ему сообщение, в котором написал, что попал в сложную ситуацию и ему срочно нужны деньги.

«Но у меня возможности не было, у самого было туго с деньгами», — добавил Никита.

По словам другой одноклассницы, Анастасии, Голубенко не был замкнутым, у него были друзья, он не казался странным.

«Невозможно понять его мотивов», — добавила она.

В ночь на 24 декабря в Москве в районе Орехово-Борисово Южное произошел взрыв, в результате которого не выжили двое сотрудников ДПС. Полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что подрывником оказался 24-летний Павел Голубенко.

