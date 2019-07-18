Лукашенко предложил Путину уладить все проблемы до 8 декабря

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Белорусский президент Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину урегулировать все спорные вопросы до 8 декабря этого года, передает РИА «Новости».

По словам белорусского лидера, в декабре этого года Союзному договору между странами исполнится 20 лет.

«…я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в противном случае нечего будет говорить. К указанной дате нужно закрыть все вопросы, а также определить программу дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме.