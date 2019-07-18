В Кремле ответили на выпад Мэй против Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова британского премьера Терезы Мэй, которая не согласилась со словами Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, у него не было возможности ознакомиться с содержанием заявления британского премьера.

«Сравнивать жизнь в России, и в Европе, и в других странах мира можно и нужно. Везде есть свои плюсы и минусы», — сказал Песков.

Он добавил, что противопоставлять разные системы ценностей не является правильным и возможным.

Ранее британский премьер сочла заявление Путина вызовом. Она пояснила, что европейские страны, имеющие в основе либеральные идеи, развиваются в ногу со временем и ни в коей мере не отстают от других.