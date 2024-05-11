Власти Белгородской области расскзаали об ущербе от атаки ВСУ по региону

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

По словам главы региона, в результате атаки украинских войск пострадали восемь мирных жителей. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Трое пострадавших отказались от госпитализации, им помощь была оказана на месте.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый различные повреждения зафиксированы в 21 частном жилом домовладении и одной надворной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — поделился Гладков.

Также в селе Таврово повреждения получили 22 частных домовладения, в них пробиты кровли, посечены фасады, также повреждены четыре автомобиля. Еще в двух населенных пунктах повреждены частные домовладения и автомобили.

До этого Гладков сообщал, что поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке украинских войск.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.