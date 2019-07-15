О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, ЕС также может побудить украинские власти установить диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако, отметил политик, страны Европы продолжают и дальше вести санкционную войну против России.

Как отмечается, такое заявление было сделано после слов главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенатор подчеркнул, что именно США в одностороннем порядке покинули договор в феврале, в то время как Россия приняла закон о его приостановке лишь в июле.

«Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее», — уточнил Косачев.

В связи с этим он вспомнил Украину, отметив, что ЕС придерживается в этом вопросе схожей тактики: легче ввести антироссийские санкции, нежели одним звонком окончить войну в Донбассе.