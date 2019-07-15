О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, ЕС также может побудить украинские власти установить диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако, отметил политик, страны Европы продолжают и дальше вести санкционную войну против России.

Как отмечается, такое заявление было сделано после слов главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенатор подчеркнул, что именно США в одностороннем порядке покинули договор в феврале, в то время как Россия приняла закон о его приостановке лишь в июле.

«Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее», — уточнил Косачев.

В связи с этим он вспомнил Украину, отметив, что ЕС придерживается в этом вопросе схожей тактики: легче ввести антироссийские санкции, нежели одним звонком окончить войну в Донбассе.