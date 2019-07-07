Партия Зеленского подала в суд из-за новой жеребьевке

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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подала апелляцию в суд на решение о повторной жеребьевке порядка размещения партий в бюллетене на выборах в Раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, партия Зеленского подала апелляцию в Кассационный суд.

Как отмечается, в партии заявили, что повторная жеребьевка, в частности, приведет к трате госсредств и введет в заблуждение избирателей.

Ранее сообщалось, что в партии Зеленского рассказали о главном страхе.