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В Китае увидели попытку Запада втянуть азиатские страны в украинский кризис

Global Times: Запад пытается втянуть страны Азии в украинский кризис

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Gleb Garanich/Reuters

Участие президента Украины Владимира Зеленского в региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре похоже на попытку коллективного Запада втянуть страны Азии в украинский кризис. Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на экспертов.

По мнению собеседников газеты, азиатские страны должны рассматривать Украину в качестве поучительной истории.

Авторы статьи отмечают, что участие Зеленского должно намекнуть странам Азии, что они не должны оказаться в той же ловушке, в которую попала Украина, поскольку подстрекательство США к блоковой конфронтации в азиатском регионе представляет опасность.

Вице-президент Академии военных наук НОАК Хэ Лэй заявил изданию, что призыв к миру и содействие диалогу между Россией и Украиной является наиболее жизнеспособным разрешением конфликта, а не усугубление ситуации, разжигание хаоса в мире и участие в «прокси-войнах», к чему причастны ряд стран.

По мнению эксперта, это только помешает Москве и Киеву остановить конфликт и начать переговоры, это тот сценарий и результат, который в Азии не хотят видеть.

Хэ Лэй добавил, что Китай последовательно придерживается политики призыва к миру, надеясь, что конфликтующие стороны как можно скорее договорятся о прекращении огня.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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