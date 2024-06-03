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Россиянина арестовали за сотрудничество с украинской разведкой

ФСБ задержала хабаровчанина, который сотрудничал с ГУР МО Украины

Житель Хабаровска был задержан и арестован из-за того, что сотрудничал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление Федеральной службы безопасности(ФСБ) России по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, 35-летний хабаровчанин, который, выступая против политического решения руководства России о проведении специальной военной операции, желая перейти на сторону противника, проявил инициативу и с помощью интернета установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

31 мая стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного российского военного. По версии ФСБ, он по заданию украинских спецслужб должен был подорвать военного РФ с помощью самодельного взрывного устройства.

Ранее в ФСБ рассказали об особой активности украинских ДРГ во время выборов в России.

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