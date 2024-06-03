Аллергикам озвучили самые безопасные районы Москвы

Самая безопасная для аллергиков территория в Москве — Центральный административный округ. Площадь зеленых насаждений в центре столицы составляет 1316,6 га, то есть почти 20% от его общей площади. Об этом «Газете.Ru» сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остается интенсивное движение автомобилей», — отметил эксперт.

Второе место по уровню безопасности для аллергиков занимает Северный округ: во флоре локации преобладает дуб. Его пыльца крупнее, чем у березы, и цветущие частицы растения редко проникают в дыхательные пути.

На третьем месте — Западный административный округ. Здесь растут в основном ивы, лиственницы, ели, аллергия на которые не очень распространена. Транспортная обстановка на западе столицы в последние годы значительно улучшилась.

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина добавила, что одним из наиболее благоприятных для аллергиков мест в столице считается «Москва-Сити»: в небоскребах кластера предусмотрены приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха и водные фильтры, во дворах высажены только гипоаллергенные растения.

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