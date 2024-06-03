В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.