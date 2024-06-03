Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

close
100%
YouTube

В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

1 июня Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами