Определились финалисты Кубка Стэнли

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз», победив «Даллас Старз» (4-2) в финальной серии Западной конференции в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вышли в финал Кубка Стэнли.

В этом матче им предстоит встреча с «Флоридой Пантерз», которые ранее обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2) в финале Востока.

Игроками «Флориды Пантерз» являются российский голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В составе «Эдмонтон Ойлерз» нет российских хоккеистов.

До этого стало известно, что в НХЛ продлили запрет на вывоз Кубка Стэнли по окончании сезона на территорию России. По словам заместителя комиссара лиги Билла Дейли, лига изначально не планировала снимать данное ограничение.

Кубок Стэнли вручается команде-победительнице розыгрыша плей-офф НХЛ. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Далласу».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее в «Рейнджерс» похвалили российского голкипера «Флориды».