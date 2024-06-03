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Минфин США призвал бизнес содействовать в санкциях против России

Замглавы минфина США Адеймо: необходима помощь бизнеса в санкциях против России

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Максим Блинов/РИА Новости

Эффективность антироссийских санкций возможна только при соблюдении бизнесом ограничений. Об этом заявил заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адеймо в колонке для Financial Times.

Он подчеркнул, что частный сектор сделал уже многое для помощи Западу, но необходимо сделать больше. Адеймо считает этот механизм «засыпанием песка в шестеренки российской военной машины». Он призвал финансовые институты проверить свои корреспондентские отношения с теми государствами, которые оказывают материальную поддержку российскому ОПК.

2 июня президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут.

Также Витторио Торрембини заявил, что антироссийские санкции вредят и тем странам, которые их принимают, — так, экономика Италии лишилась из-за этого €10-15 млрд.

1 июня стало известно, что европейские компании, ведущие бизнес в России, в основном положительно оценивают свои перспективы на рынке РФ и ожидают улучшения экономических показателей.

Ранее ЕС ввел санкции против губернатора Приморья.

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