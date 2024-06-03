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Российские туристы рассказали о проблемах с оплатой услуг в Турции

Турецкие банки получают сигналы о проблемах с оплатой у туристов из России

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Банки Турции получают сигналы от туристической отрасли о проблемах у российских туристов с оплатой услуг в стране. Об этом РИА Новости сообщил источник в одном из частных банков в Анкаре.

По его словам, есть обращения от туристического сектора.

«Не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но трудности имеются», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что сейчас нет информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию.

До этого гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявлял, что туристическая отрасль несет урон из-за санкций — так, в разгар раннего бронирования российские клиенты столкнулись с задержкой оплаты отелей в Турции. По этой причине отдыхающие из других стран могут стать предпочтительнее, чем туристы из России. Также россияне рискуют потерять свои скидки, которые предоставляются при раннем бронировании.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами.

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