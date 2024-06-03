Россиянам назвали суммы налоговых вычетов в 2024 году

Россияне могут получить налоговый вычет с НДФЛ налог на доходы физических лиц, сейчас 13% и 15% за последние три года. То есть в 2024 году можно получить «кешбэк» за 2021, 2022 и 2023 годы. Например, граждане-льготники могут вернуть 3,5 тыс. рублей в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сказала доцент кафедры экономики и финансового права Президентской академии Надежда Гусельщикова.

«В России существует несколько видов налоговых вычетов: стандартные для льготников, в том числе детские вычеты, социальные на лечение, инвестиционные, налоговые вычеты на долгосрочные сбережения, профессиональные для ИП», — отметила экономист.

По ее словам, детский вычет составляет 1,4 тыс. рублей на первого и второго ребенка, 3 тыс. рублей на третьего и последующих. Гусельщикова уточнила: вычеты предоставляются, пока заработная плата не превысит нарастающим итогом 350 тыс. рублей.

«В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения стандартных вычетов, поэтому с 1 января 2025 года будет увеличен вычет на детей: 1,4 тыс. рублей — на первого, 2,8 тыс. — на второго и 6 тыс. рублей — на третьего и последующих. Данная сумма будет предоставляться ежемесячно, пока заработная плата не превысит 450 тыс. рублей», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в 2024 году произошли изменения при предоставлении социальных налоговых вычетов: ежегодный вычет на обучение детей теперь составит 110 тыс. рублей, вместо пятидесяти. Кроме того, теперь данный вычет можно будет себе вернуть, как подав декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором были произведены расходы, так и предъявив работодателю в течение года, в котором произведены расходы, справку из налоговой инспекции. На основании справки работодатель не будет удерживать НДФЛ с выплачиваемых работнику доходов, пояснила экономист.

Совокупный размер вычетов, который до 1 января 2024 года составлял 120 тыс. рублей, с 1 января 2025 года увеличен до 150 тыс. рублей. Что касается имущественного вычета для физических лиц, с 1 января 2024 года налоговый вычет составляет до 260 тыс. рублей, на проценты по ипотеке — до 390 тыс. рублей.

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