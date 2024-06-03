КНР сообщила, что разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала двух китайских чиновников. Об этом сообщило министерство государственной безопасности Китая в социальной сети WeChat.

Сообщается, что британская разведка работала с гражданином Китая по фамилии Ван, который до этого учился в Британии по программе обмена. Также в сотрудничестве с Великобританией подозревается его супруга по фамилии Чжоу.

В заявлении сказано, что Ван за высокую плату предоставлял британцам некие консалтинговые услуги, после чего прошел подготовку в MI6 и был отправлен в КНР.

Отмечается, что Ван и его жена передавали британцам сведения, подрывающие безопасность Пекина.

Утром 3 июня издание Financial Times писало, что главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии.

Ранее Китай выступил против «маленьких кружков», направленных на третьи страны.