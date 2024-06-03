ВС РФ за май на рубежах ЛНР ликвидировали больше солдат и наемников ВСУ, чем за апрель

Российские военнослужащие в мае на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) ликвидировали около 24 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на 6,3 тыс. человек больше, чем в апреле.

Марочко добавил, что за прошлый месяц российские военные отразили 153 попытки противника проникнуть на территорию ЛНР.

Помимо живой силы, военные РФ ликвидировали 51 танк ВСУ, 341 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, 50 полевых складов боеприпасов и свыше 460 различных машин.

До этого РИА Новости сообщило, что российские артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» севернее села Работино Запорожской области уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ. По словам командира 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» с позывным «Волкодав», точными выстрелами был уничтожен личный состав, средства связи и вооружение противника.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО замечено новейшее российское оружие.