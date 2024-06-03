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Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста

Главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби уходит с должности

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Chuck Zoeller/AP

Главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби планирует покинуть свою должность. Об этом сообщило само издание.

Базби была назначена главным редактором в 2021 году, став первой женщиной на этом посту в The Washington Post. Причина ухода Базби не разглашается.

Издатель The Washington Post Уильям Льюис объявил, что новым главным редактором станет Мэтт Мюррей, который до этого работал на аналогичной должности в The Wall Street Journal.

Также стало известно, что после президентских выборов в США в ноябре Мюррея сменит Роберт Виннетт из Telegraph Media Group.

В конце мая The Washington Post сообщила об убытках в размере $77 миллионов за 2023 год.

Льюис объявил в прошлом месяце о планах по внедрению новых подписных моделей для увеличения прибыли. Также в газете заявили о намерении активнее использовать технологии искусственного интеллекта.

Недавно журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иностранным агентом) покинул пост главного редактора Republic (признано в РФ иностранным агентом).

Ранее в России возродили военно-политический журнал «Политрук».

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