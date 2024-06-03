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Российские зенитчики отразили атаку БПЛА у Авдеевки

МО РФ: зенитчики группировки «Центр» отразили атаку беспилотников ВСУ у Авдеевки

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РИА Новости

Зенитчики группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны.

«Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку БПЛА националистов на огневые позиции наших мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на Авдеевском направлении», — сказано в сообщении.

Утром 3 июня российские артиллеристы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» севернее села Работино Запорожской области уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины.

Также бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром.

До этого глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест обсуждает возможность передачи Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении были замечены новые российские самоходки 2С43 «Мальва».

Ранее в Госдуме предложили создать в России аналог французского иностранного легиона.

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