Россиянам объяснили причину повышения ставок по вкладам

Российские банки ждут роста или сохранения ключевой ставки, поэтому повышают ставки по некоторым вкладам. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич.

Специалист отметил, что пока Центробанк не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки в том случае, если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки.

Если ключевая ставка повысится, то выгодные предложения по вкладам станут массовыми, считает аналитик. Однако это затронет лишь депозиты сроком до полугода, уверен он.

В конце мая «Известия» писали, что Центральный банк России может поднять ключевую ставку до 17% на ближайшем заседании 7 июня.

До этого исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко заявил, что в России сложились причины для повышения ключевой ставки, но способна ли она сдержать рост цен, неизвестно.

Ранее россиянам назвали цели, на которые никогда нельзя брать кредит.