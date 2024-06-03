Владимир Машков поставил спектакль и сам сыграл в нем

В театре Олега Табакова состоялась премьера спектакля «Наследники». Режиссером постановки выступил худрук театра, народный артист России Владимир Машков, пишет газета «Известия».

Постановка основана на пьесе Сергея Найденова «Дети Ванюшина», которая была написана в 1901 году.

В роли купца Александра Егоровича Ванюшина, отца многодетной семьи, выступил сам Машков. В его семье четыре дочери и два сына живут в атмосфере вражды к отцу, который пытается компенсировать отсутствие любви деньгами, но это не делает их семью счастливой.

Машков рассказал о спектакле: «Быть одновременно режиссером и актером — это очень сложно, потому что ты как бы разделяешь свой мозг. Когда ты режиссер, ты сидишь в зале, смотришь спектакль, делаешь замечания. Но когда ты на сцене, уже не можешь контролировать процесс. Если ты будешь следить за ним, ты выйдешь из роли».

В постановке помогал драматург Олег Антонов, который также написал адаптацию пьесы Найденова и придумал альтернативный финал спектакля, отличающийся от оригинала. Вместо драмы Найденова в Театре Олега Табакова спектакль интерпретировали как трагикомедию.

Ближайшие представления состоятся 14 и 22 июня.

Ранее Владимир Машков рассказал, готов ли работать в госорганах.