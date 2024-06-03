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В России хотят уменьшить число рабочих часов для женщин с детьми

В Думе рассмотрят законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми

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Shutterstock

Группа депутатов внесет в Государственную думу законопроект о введении сокращенной рабочей недели до 39 часов для женщин, у которых двое или больше несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ТАСС.

В профсоюзах заявили, что идея сокращения рабочей недели для женщин является преждевременной.

Согласно тексту законопроекта, продолжительность рабочего времени для женщин с двумя и более детьми до 18 лет будет сокращена на один час в неделю, что составит 39 часов.

Авторы законопроекта утверждают, что такие меры направлены на предоставление женщинам большего свободного времени для личных нужд. Они подчеркивают, что изменения не должны негативно сказаться на рынке труда или на интересах работодателей к найму женщин с детьми. Предложение основано на том, что существующие льготы практически не учитывают потребности женщин с двумя детьми, а они составляют значительную группу населения.

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что необходимо брать во внимание эмоциональную и физическую нагрузку, которую несут матери. Он подчеркнул важность создания возможностей для женщин заниматься детьми как вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны.

Ранее митрополит назвал бездетных женщин «плохой копией мужчин».

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