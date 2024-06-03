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Cтал известен размер пассивного дохода россиян

Nibble Invest: средний размер пассивного дохода россиян составляет 20000 рублей

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Depositphotos

Средний размер пассивного дохода россиян составляет 20 тыс. рублей в месяц, и тратится на повседневные нужды. Об этом говорится в исследовании инвестиционной платформы Nibble Invest (есть у «Газеты.Ru»).

Там уточнили, что регулярный пассивный доход имеют 35% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Порядка 60% мужчин-респондентов назвали наиболее выгодными с точки зрения пассивного дохода сдачу недвижимости в аренду, инвестиции в ценные бумаги, краудфандинг (по сути — донаты, как у блогеров), криптовалюту и вклад в банке. Женщины в 50% случаях сказали, что наиболее выгодный инструмент для дополнительного дохода — банковский вклад с высокой ставкой.

Средний размер пассивного дохода у мужчин достигает около 25-30 тыс. рублей в месяц против 15 тыс. рублей у женщин.

Полученные дополнительно деньги 30% опрошенных тратят на повседневные расходы, 20% формируют финансовую подушку безопасности, 28% — копят на крупные покупки, 10% — на отпуск, 8% — на образование детей. 4% назвали другие цели.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1479 россиян.

По данным EARNIE, россияне хотели бы получать в качестве пассивного дохода от 50 тыс. до 350 тыс. рублей.

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