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В МЧС назвали площадь крупного пожара на складе в Новосибирске

МЧС: площадь пожара на складе ГСМ в Новосибирске достигла 4,5 тыс. кв. м

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МЧС РФ по ДНР

Площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Новосибирске составила 4,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

В конце мая на востоке Москвы горело производственно-складское здание, площадь пожара разрослась до 2 тысяч кв. м. По информации РИА Новости, в тушении пожара задействовали авиацию.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел мощный пожар. Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», расположенном в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 кв. м.

В МЧС РФ рассказали, что в результате пожара пострадали девять человек. Одну женщину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, остальных спасти не удалось. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.

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