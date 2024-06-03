Стало известно, на сколько выросли пенсии работающих россиян

В 2024 году пенсии работающих россиян составляют от 11866 рублей. В 2015 году, когда была введена новая пенсионная формула, минимальный размер выплат работающим россиянам был на уровне 3666 рублей или 6304 рубля в ценах этого года. Об этом «Газете.Ru» сказал старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок.

Таким образом, пенсии работающих россиян за последние десять лет выросли почти вдвое.

«Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому за последнее десятилетие в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, он практически не изменился. Для работающих пенсионеров такого ограничения нет», — пояснил экономист.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. С 2028 года в рамках пенсионной реформы такое право получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет со стажем от 15 лет и 30 пенсионными баллами. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила «Газете.Ru», что российские власти не планируют повышать пенсионный возраст после 2028 года и ужесточать требования к трудовому стажу, и такой вопрос даже не поднимается.

Ранее россиянам рассказали, какая прибавка к пенсии положена за советский стаж.