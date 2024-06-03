Годовая инфляция в Турции может достигнуть 74,9%

Годовая инфляция в Турции в мае может достигнуть почти 75 процентов, что станет самым высоким показателем за последние 18 месяцев. Об этом пишет Dünya.

По официальным данным Института статистики Турции (TÜİK), презентация о годовой инфляции в стране за май запланирована на понедельник в 10:00 по московскому времени. Представители правительства, включая президента и главу Центробанка, высказали мнение о предстоящем пике инфляции в мае и ожиданиях быстрого снижения начиная с июня. В апреле годовая инфляция в Турции, согласно данным TUIK, увеличилась до 69,8% с 68,5% в марте.

По результатам опроса 67 участников рынка, представляющих различные секторы, ожидаемая месячная инфляция в мае составляла 3,04 процента. Если эти данные подтвердятся, то годовая инфляция поднимется до 74,9 процента к концу мая. Это будет самым высоким уровнем инфляции за последние 18 месяцев после отметки в 84,39 процента в ноябре 2022 года.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил о намерении правительства страны достичь ценовой стабильности и устойчивых показателей инфляции к 2026 году.

Ранее Эрдоган раскрыл, когда Турция преодолеет пик инфляции.