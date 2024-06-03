В сенате США заявили о высоком риске ядерной войны для США

Член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием. Об этом сообщается на персональной странице политика в социальной сети X.

По словам Вэнса, в настоящее время риск ядерной войны выше, чем когда-либо на его памяти. Сенатор подчеркнул, что Байден своими действиями бездумно ведет к третьей мировой войне.

До этого экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а не изменение климата, как считает нынешний глава государства Джо Байден.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

Ранее кандидат в президенты США назвал безумием войну против РФ.