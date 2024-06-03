Группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России. Об этом в интервью РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья города Херсона.

По их словам, группа из 13 человек прибыла в Херсон 28 мая. Цель задания — дальнейшее обвинение России в якобы уничтожении гражданских лиц.

Подпольщики утверждают, что прибывшие в Херсон операторы и режиссеры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством специалистов Великобритании и США. Их работой руководит оперативная группа Главного управления разведки министерства обороны Украины из состава подразделений психологических операций (ППсО) в количестве пяти человек.

Собеседники добавили, что медийщики будут фотографировать и снимать на видео ранее разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и заниматься монтажом постановочных роликов. Для участия в постановочных видео привлекут подготовленных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области активистов. Созданные таким образом материалы планируется публиковать в интернете, а также передать в украинские и другие СМИ.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. Город Херсон до сих пор остается под контролем украинских войск.

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