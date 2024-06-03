Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подпольщики рассказали о подготовке Киевом провокации в Херсоне

РИА Новости: в Херсон прибыла группа режиссеров и военных корреспондентов

close
100%
РИА «Новости»

Группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России. Об этом в интервью РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья города Херсона.

По их словам, группа из 13 человек прибыла в Херсон 28 мая. Цель задания — дальнейшее обвинение России в якобы уничтожении гражданских лиц.

Подпольщики утверждают, что прибывшие в Херсон операторы и режиссеры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством специалистов Великобритании и США. Их работой руководит оперативная группа Главного управления разведки министерства обороны Украины из состава подразделений психологических операций (ППсО) в количестве пяти человек.

Собеседники добавили, что медийщики будут фотографировать и снимать на видео ранее разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и заниматься монтажом постановочных роликов. Для участия в постановочных видео привлекут подготовленных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области активистов. Созданные таким образом материалы планируется публиковать в интернете, а также передать в украинские и другие СМИ.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. Город Херсон до сих пор остается под контролем украинских войск.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами