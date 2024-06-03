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РАН извинилась за недопуск ученой на собрание

РАН извинилась за недопуск лингвиста Пичхадзе на общее собрание академии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что академия никогда не составляла черные списки, запрещающие доступ на общее собрание РАН. Об этом пишет РБК.

Извинения были принесены члену-корреспонденту РАН Анне Пичхадзе, которой не было разрешено присутствовать на собрании 28 мая.

До этого издание T-Invariant (признано в РФ иностранным агентом) сообщило, что нескольких членов академии не пустили на общее собрание РАН. Среди них была лингвист Анна Пичхадзе. Она утверждала, что ее не пропустил сотрудник ФСО, ссылаясь на наличие ее в списке.

Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул, что академия никогда не создавала и не будет создавать списки, ограничивающие доступ на собрания. Он также отметил, что участие всех членов РАН в жизни академии приветствуется.

На общем собрании присутствовали 976 из 1896 членов РАН. Был вынесен вопрос о создании попечительского совета РАН, возглавить который предложат президенту России Владимиру Путину.

Большинство поддержало это предложение, один ученый был против, а семеро воздержались. Создание попечительского совета рассматривается как шаг к более оперативному принятию решений по вопросам взаимодействия академии с государственными структурами и правительством.

Ранее академик РАН высказался о конференции по Украине в Швейцарии.

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